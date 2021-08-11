Более 60 человек погибли от лесных пожаров в Алжире

Вокруг столицы Алжира бушуют лесные пожары. По предварительным подсчётам, погибли 65 человек. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Алжирские пригороды охвачены лесными пожарами. К борьбе с огнём привлечены и вооружённые силы страны, так как спасательные службы самостоятельно не справляются со стихией. Корреспондент издания Фанни Хэргестам рассказывает, что из 65 погибших 25 являлись военнослужащими.

Много людей погибло, дома исчезли, это ад, — отметила корреспондент.

Ранее сообщалось, что вслед за масштабными лесными пожарами Турция переживает наводнения. На севере страны прошли сильные ливневые дожди, что спровоцировали паводки. Водная стихия пришла в след за огненной. Спасатели долгое время боролись с лесными пожарами по всей стране, отмечается, что очаги распространения пламени ещё не ликвидированы в южных провинциях республики. На помощь Анкаре Москва отправила несколько противопожарных самолётов Бе-200 для поддержки местных чрезвычайных служб.