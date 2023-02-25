При взрывах в ходе марафона в Камеруне пострадали 19 человек

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Во время марафона «Забег надежды» на юго-западе Камеруна прогремела серия взрывов, передает Reuters. Одна из бомб взорвалась на обочине дороги, где пробегали спортсмены. Пострадали по меньшей мере 19 участников марафона. Ответственность за взрывы взяла сепаратистская группировка — вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии.

В этом году в забеге на горе Камерун участвовали 529 спортсменов. Марафон впервые состоялся в 1995 году. Длина дистанции составляет 38 километров.

Ранее 73 мигранта из Ливии пропали без вести и, предположительно, могли погибнуть в результате крушения корабля 14 февраля недалеко от Триполи. Судно с ливийцами направлялось в сторону Европы. По данным организации, семерых мигрантов удалось спасти, они были госпитализированы.

8 января 38 человек погибли и по меньшей мере 100 пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в области Кафрин в Сенегале.